В Москве расстреляли бывшего зампреда правительства Ингушетии 11.10.2024, 12:54

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Он в реанимации.

В подмосковном Одинцове неизвестный совершил покушение на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет России (СКР). Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся. Алихаджиев госпитализирован и находится в реанимации.

По данным следствия, покушение произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского района около 21:00 по минскому времени. Нападавший выстрелил в Алихаджиева не менее четырех раз. С двумя огнестрельными ранениями пострадавший был доставлен в больницу.

Главное следственное управление СКР по Московской области в своем Telegram-канале 11 октября сообщило о покушении на убийство собственника домовладения в Одинцове, не называя имени потерпевшего. По информации следствия, происшествие случилось 10 октября на веранде дома в деревне Лапино. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ход и результаты его расследования взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура.

Алихаджиев работает помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова («Единая Россия»). В 2003 г. президент РФ Владимир Путин вручил Алихаджиеву, занимавшему тогда пост главы администрации Шалинского района Чечни, орден Мужества. В 2006 г. он занял должность зампреда правительства Ингушетии, пишет «Коммерсантъ».

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