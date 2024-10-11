Как чиновники смотрели на Лукашенко с кукурузой 4 11.10.2024, 13:05

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Такое выражение лица ничем не скроешь.

Лукашенко на своей малой родине ознакомился с результатами эксперимента по возделыванию кукурузы разных сортов.

— Кукуруза неплохая у нас, что там говорить. Но мы отстаем от Запада, — констатировал правитель.

Пресс-служба Лукашенко проиллюстрировала новость множеством фотографий на тему «правитель и кукуруза».

Вот только в глаза бросается вовсе не главный герой этой фотоподборки, а лица чиновников. Такое ощущение, что именно они лучше всего демонстрируют весь этот триумф сельскохозяйственных достижений, пишет «Салiдарнасць».

А главу Администрации Дмитрия Крутого и вовсе хочется отпустить на волю.

Надо признать, что советской номенклатуре куда лучше удавалось подыгрывать высокопоставленным любителям кукурузы.

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