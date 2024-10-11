Дроны уничтожили ракеты и боеприпасы РФ на авиабазе в Адыгее
- 11.10.2024, 13:14
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Разрушена также взлетно-посадочная полоса.
В результате атаки дронов на аэродром «Ханская» в Адыгее, которая состоялась в ночь с 9 на 10 октября, было уничтожено четыре ракеты, 15 авиабомб и 41 УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Об этом сообщило издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.
«Один из беспилотников попал в склад боеприпасов. По информации источников, в результате сдетонировали ракета X-31, три ракеты X-35 и 15 авиабомб УМПБ. Также потерян 41 унифицированный модуль планирования и коррекции (которые устанавливаются на авиабомбах, что увеличивает их дальность на десятки километров): 20 УМПК-500М, 16 УМПК-500 и 5 УМПК», — говорится в сообщении.
Журналисты уточнили, что еще один беспилотник попал во взлетно-посадочную полосу.
«Она частично разрушена», — отметили авторы материала.