закрыть
11 октября 2024, пятница, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны уничтожили ракеты и боеприпасы РФ на авиабазе в Адыгее

  • 11.10.2024, 13:14
  • 2,808
Дроны уничтожили ракеты и боеприпасы РФ на авиабазе в Адыгее

Разрушена также взлетно-посадочная полоса.

В результате атаки дронов на аэродром «Ханская» в Адыгее, которая состоялась в ночь с 9 на 10 октября, было уничтожено четыре ракеты, 15 авиабомб и 41 УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Об этом сообщило издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

«Один из беспилотников попал в склад боеприпасов. По информации источников, в результате сдетонировали ракета X-31, три ракеты X-35 и 15 авиабомб УМПБ. Также потерян 41 унифицированный модуль планирования и коррекции (которые устанавливаются на авиабомбах, что увеличивает их дальность на десятки километров): 20 УМПК-500М, 16 УМПК-500 и 5 УМПК», — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что еще один беспилотник попал во взлетно-посадочную полосу.

«Она частично разрушена», — отметили авторы материала.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина