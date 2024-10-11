Белорусы рекордно продают валюту 2 11.10.2024, 13:31

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Этот резкий рост выглядит неожиданным.

Продажа валюты населением в сентябре 2024 года достигла рекордных показателей. Несмотря на повышение курса доллара, граждане продали банкам иностранной валюты на сумму 1,225 миллиарда долларов, что на 56,5 миллиона больше, чем в августе.

Этот резкий рост выглядит неожиданным, особенно учитывая сокращение числа российских туристов, которые обычно обменивали валюту в Беларуси, пишет портал banki24.by. Однако, одной из причин могло стать увеличение числа туристов из Европы благодаря безвизовому режиму.

Также влияние мог оказать продолжающийся рост спроса на недвижимость в Минске, побуждая людей переводить свои валютные сбережения в более надежные, на их взгляд, активы.

По данным Национального банка Беларуси, объем проданной валюты в сентябре 2024 года оказался на 385,1 миллиона долларов больше, чем в сентябре 2023-го. Это можно объяснить указанными выше факторами.

В то же время, объем покупки валюты в сентябре снизился на 104,3 миллиона долларов по сравнению с августом, составив 845,4 миллиона долларов. Однако по сравнению с сентябрем прошлого года, этот показатель выше на 80,3 миллиона долларов.

Снижение спроса на валюту могло быть связано с ограничениями на покупку банкнот с высокой степенью защиты. Люди опасаются использовать старые купюры за границей.

Дополнительно, ограничение на покупку товаров, в том числе автомобилей, в западных странах также могло повлиять на уменьшение спроса на валюту.

Тем не менее, высокий спрос по сравнению с прошлым годом говорит о том, что люди продолжают накапливать наличные валютные резервы, считая их надежным способом сохранения средств.

Об этом свидетельствует рост объема покупок наличной валюты на 107,6 миллиона долларов за год, достигнув 591,1 миллиона долларов. Спрос на безналичную валюту, напротив, снизился.

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