Беларусь ждут рекордные выплаты по долгам 1 Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

11.10.2024, 14:32

2,606

Баланс не сходится.

Белорусский бюджет на следующий год опять будет дефицитным. Дефицит запланирован в 4,5 миллиарда рублей, или около 1,4 миллиарда долларов по текущему курсу. Главная причина, по которой не получилось свести нулевой баланс, заключается в том, что белорусский Минфин все время откладывал расчеты с кредиторами. Так что Беларусь ждут рекордные выплаты по долгам в следующем году.

По внутреннему долгу белорусский Минфин должен заплатить три с половиной миллиарда рублей. Еще около восьми миллиардов рублей – выплаты по внешнему долгу. Из них около 2 миллиардов рублей - долги международным финансовым организациям. Поскольку платить враждебным финансовым организациям, вроде Всемирного банка, Европейского банка и банка реконструкции и развития Беларусь отказалась, скорее всего, основная часть этого долга приходится на Евразийский фонд.

Еще около пяти миллиардов – долги перед другими государствами. Перед какими конкретно - тоже не бином Ньютона. В долг Беларуси давали в основном Россия и немножко Китай.

Ну и дальше остается по мелочи. 400 миллионов покупателям белорусских облигаций и 650 миллионов - на платежи правительства в качестве гаранта по внешним займам. То есть в общей сложности Минфину в следующем году предстоит погасить внутреннего и внешнего долга примерно на 3,3 миллиарда долларов.

«Что касается наших внешних обязательств по выплате государственного долга на следующий год, это плановые цифры, суммы достаточно большие», - сказал в августе министр финансов Юрий Селиверстов.

Но это только долг. А есть еще и проценты. Выплаты по которым в следующем году составят 4,7 миллиарда рублей или около 1,5 миллиардов долларов. Так что общая сумма всех выплат приближается к пяти миллиардам долларов.

И это на миллиард больше, чем Беларусь должна заплатить по своим долгам в этом году. На самом деле, это вообще один из рекордных объемов выплат. Может быть, даже рекордный. И на самом деле так не должно было быть.

В 2020-м году белорусский государственный долг еще не был государственной тайной. Белорусский Минфин тогда не боялся делиться графиками выплат по внешним долгам. И вот согласно графикам выплат, которые были в свободном доступе, в 2024-м году Беларусь должна была заплатить по внешнему и внутреннему долгу 2,4 миллиарда долларов. А в 2025-м году – 2,6 миллиарда.

Но прошло четыре года, и концепция изменилась. В следующем году Минфин должен заплатить только основного долга на миллиард больше, чем планировалось четыре года назад.

И дело не в новых долгах, которые набрал Минфин. Беларусь брала в долг. Брала в долг у России, брала в долг у Евразийского фонда. Но сроки выплат по этим новым долгам еще пока не подошли.

А дело в очень своеобразном подходе белорусского Минфина к своим долговым обязательствам. Уже не первый год белорусскому бюджету удается свести концы с концами благодаря рефинансированию долга. И рефинансирование долга в белорусском исполнении заключается в том, что Минфин просто договаривается о переносе выплат на следующий.

В результате каждый год сумма выплат увеличивается. Потому что платить нужно не только по просроченным долгам, но и по новым, у которых подошел срок выплат. И в следующем году Минфин, похоже, надеется повторить тот же трюк.

«Думаем, что по порядка 75% этих долгов будем работать, чтобы их рефинансировать», - говорил Селиверстов.

Так что сумма выплат по белорусскому долгу и дальше будет расти. И вся надежда, что кредиторы не предъявят эти счета к оплате разом.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com