Израиль закроет свое посольство в Ирландии
- 15.12.2024, 19:02
МИД страны высказал претензии Дублину.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о закрытии посольства в Ирландии из-за «крайней антиизраильской политики» страны. Об этом пишет Times of Israel в воскресенье, 15 декабря.
«Антисемитские действия и риторика, которую Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах. Ирландия пересекла все красные линии в отношениях с Израилем», — заявил Саар.
Как отмечается в материале, Израиль отозвал своего посла в Ирландии в мае из-за того, что страна признала Палестинское государство. В то же время Ирландия не отозвала своего посла в Израиле.
Times of Israel сообщает, что ирландское правительство на прошлой неделе поддержало иск Южной Африки, которая обвиняет Израиль в «геноциде» в Международном уголовном суде в Гааге.