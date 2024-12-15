закрыть
15 декабря 2024, воскресенье, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль закроет свое посольство в Ирландии

  • 15.12.2024, 19:02
Израиль закроет свое посольство в Ирландии

МИД страны высказал претензии Дублину.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о закрытии посольства в Ирландии из-за «крайней антиизраильской политики» страны. Об этом пишет Times of Israel в воскресенье, 15 декабря.

«Антисемитские действия и риторика, которую Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах. Ирландия пересекла все красные линии в отношениях с Израилем», — заявил Саар.

Как отмечается в материале, Израиль отозвал своего посла в Ирландии в мае из-за того, что страна признала Палестинское государство. В то же время Ирландия не отозвала своего посла в Израиле.

Times of Israel сообщает, что ирландское правительство на прошлой неделе поддержало иск Южной Африки, которая обвиняет Израиль в «геноциде» в Международном уголовном суде в Гааге.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников