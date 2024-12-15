Израиль закроет свое посольство в Ирландии 15.12.2024, 19:02

МИД страны высказал претензии Дублину.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о закрытии посольства в Ирландии из-за «крайней антиизраильской политики» страны. Об этом пишет Times of Israel в воскресенье, 15 декабря.

«Антисемитские действия и риторика, которую Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах. Ирландия пересекла все красные линии в отношениях с Израилем», — заявил Саар.

Как отмечается в материале, Израиль отозвал своего посла в Ирландии в мае из-за того, что страна признала Палестинское государство. В то же время Ирландия не отозвала своего посла в Израиле.

Times of Israel сообщает, что ирландское правительство на прошлой неделе поддержало иск Южной Африки, которая обвиняет Израиль в «геноциде» в Международном уголовном суде в Гааге.

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