В Крыму случился топливный коллапс 2 11.10.2024, 14:40

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Дефицит горючего возник из-за подрыва нефтебазы в Феодосии.

Во временно оккупированном россиянами Крыму начался серьезный дефицит топлива для захватнических войск РФ. Об этом сообщают партизаны движения «Атеш».

Дефицит горючего возник из-за подрыва нефтебазы в Феодосии.

«После уничтожения нефтебазы в Феодосии россияне попали в логистический ад», - пишут партизаны.

Агенты движения «Атеш» фиксируют активные передвижения военных бензовозов по всему Крыму.

По словам партизан, россияне массово создают мобильные заправочные станции, однако, боясь новых ударов, постоянно меняют места дислокации.

«Высшее командование РФ дало распоряжение ограничить пребывание точек хранения топлива одном месте чуть более 10-12 часов», - говорится в сообщении «Атеш».

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