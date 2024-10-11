Украина обратилась в МОК из-за белорусской спортсменки 11.10.2024, 14:52

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Она участвовала в пропагандистских мероприятиях.

Киев призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию борьбы (UWW) не допускать к соревнованиям борцов из Беларуси и России, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Соответствующее письмо президенту МОК Томасу Баху и президенту UWW Ненаду Лаловичу подписали министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт и глава федерации борьбы Юрий Копытко.

Речь о спортсменах, которые поддерживают военную агрессию против Украины. К таковым украинская сторона относит российских борцов Абдулрашида Садулаева и Заура Угуева и белоруску Ирину Курочкина, так как они «были замечены на пропагандистских мероприятиях или в соцсетях поддерживали войну».

«Представители Украины призывают Международный олимпийский комитет сохранять солидарность с украинским народом и принять меры, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, пока идет война», — говорится в обращении.

Подчеркивается «недопустимость участия спортсменов из этих стран в чемпионате мира по неолимпийским весовым категориям в Тиране, который состоится с 28 по 31 октября».

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