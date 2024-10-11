В Минске выставили на продажу «Ё-мобиль»1
- 11.10.2024, 15:29
- 1,208
Машина находится в печальном состоянии.
Проект закончился после выпуска всего лишь нескольких единиц автомобиля. Их создавали в Минске, в Шабанах, напоминает blizko.by.
Телеграм-канал «Автопоток» обратил внимание на то, что в Минске на продажу выставили «Ё-мобиль». Это так называемый «Ё-кроссовер», собранный примерно в 2012—2013 годах.
Машина находится в печальном состоянии. В объявлении говорится, что выставленный на продажу образец — цвета ярко-зеленый металлик, однако он уже разукомплектован. Фактически предлагается кузов с салоном и подвеской, но без двигателя и трансмиссии.