Российские чиновники бунтуют против назначенцев, пришедших с «СВО» 1 11.10.2024, 16:18

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Они не могут «связать двух слов».

Назначенные в Совет Федерации по требованию Путина участники войны в Украине не могут встроиться в российскую политическую систему, рассказали «Верстке» источники в верхней палате парламента.

Всего по протекции Кремля сенаторами стали трое бывших военных: Амыр Аргамаков от республики Алтай, Юрий Нимченко от оккупированного Крыма и Алексей Кондратьев от Курской области.

30-летний Аргамаков в 2024 году получил звание Герой России и возглавил Союз ветеранов СВО в своем регионе. По словам собеседника «Верстки», он не хотел строить политическую карьеру, но в Кремле его «очень попросили» пойти в Совфед. Это нужно было, чтобы продемонстрировать «социальные лифты» и доказать, что военные «на гражданке хорошо трудоустроены», пояснил источник издания. Однако у Аргамакова пока не получается «встроиться в парламент». Он «как белая ворона» и «двух слов связать не может», говорит другой представитель Совфеда.

Второй назначенный сенатором «ветеран» — бывший танкист Юрий Нимченко, Герой России и доверенное лицо Путина. При этом, по словам собеседников «Верстки», у нового сенатора нет высшего образования, а сам он «дуб-дубом». Представители парламента не приняли бывшего военного и «не общаются с ним», утверждают источники издания.

Третий бывший военный, получивший пост в Совфеде, — Алексей Кондратьев — ранее уже был сенатором, но в 2020 ушел с должности, а в 2022-м завербовался на войну. Хотя у него четыре ордена Мужества, на деле Кондратьев — «чиновник в стане военных», отмечает знакомый с ним сенатор. Он служил в отряде «БАРС», но это элитное подразделение, в котором отсиживаются чиновники и другие высокопоставленные люди с тем, чтобы потом вернуться с войны и занять высокие позиции, утверждает собеседник «Верстки».

Также, как ранее писали «Ведомости», четыре участника войны проходили стажировку в администрации Путина и должны были в скором времени приступить к работе. Однако, по данным «Верстки», трое из них так и не были устроены в управление внутриполитического блока Кремля. Четвертого — донбасского сепаратиста Артема Жогу — Путин назначил своим полпредом в Уральском федеральном округе.

В декабре 2023-го Жога попросил Путина баллотироваться на новый срок и подчеркнул, что сделал это от лица жителей всех оккупированных украинских территорий. Путин согласился, после чего Жогу назначили одним из трех сопредседателей его предвыборного штаба.

В начале 2024 года Путин заявил, что участники войны в Украине станут «настоящей элитой», которой можно будет «передать Россию». По его словам, на фронте находятся 600 тыс. человек, которые «должны стать основой государства российского». «Люди, прошедшие горнила боевых испытаний, нужны отечеству во все времена», — подчеркивал Путин.

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