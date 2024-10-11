Россияне назвали реальную «черту бедности» 1 11.10.2024, 16:55

За ней оказалась половина населения страны.

Планка условного минимального дохода, которую российские власти применяют для оценки уровня бедности, критически оторвана от реальности, считают подавляющее большинство граждан РФ, пишет The Moscow Times.

Согласно официальной статистике, число бедных в стране снижается и находится на историческом минимуме: на конец второго квартала 2024 года их было лишь 8,5% населения против 9% в 2022 году, 11% — в 2021-м и 13,5% — в 2019-м.

«Границу бедности» при этом правительство установило на отметке 15 354 рубля в месяц: люди, имеющие доход ниже, попадают в статистику, а выше — исключаются из нее.

По мнению российских граждан, реальная «черта» должна быть установлена на уровне практически втрое выше — 43 тысячи рублей в месяц, показал опрос холдинга Superjob. Причем в крупных городах, предсказуемо, чтобы не быть «бедным», нужно иметь доход еще больше — например, 45 тысяч рублей в Москве.

Если использовать названную россиянами россиянами сумму, то бедными окажется более половины населения страны, свидетельствуют данные Росстата.

Так, на конец второго квартала доход ниже 45 тысяч рублей в месяц имели 54,1% граждан. Более четверти — 28,7% — жили на сумму до 27 тысяч рублей ежемесячно, или примерно $9 в день. Каждый седьмой, или 15,7%, получал до 19 тысяч рублей в месяц, то есть жил на сумму меньше $7 в день.

Радикальное снижение бедности было краеугольным камнем национальных проектов Путина, когда тот заступал на четвертый срок в 2018 году. За 6 лет Путин обещал снизить число бедных в стране вдвое — до 6,6%.

Однако несмотря на многочисленные пересмотры методики подсчета доходов россиян и количества бедных, выполнить цель Путина не удалось: на 2024 год уровень бедности превысил целевой практически в 1,5 раза, а в течение 6-летнего периода план Путина был провален каждый год. Так, в 2019 году Росстат зафиксировал в стране 12,3% бедных вместо требуемых 12%, в 2020 году — 12,1% вместо 11,1%, в 2021-м — 11,1% вместо 10,2%, в 2022-м — 9,8% вместо 9,3%.

Перед началом пятого срока Путин вновь потребовал снизить бедность, но поставил уже более скромную цель — 7% к 2030 году. «Мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей», — говорил Путин в феврале. Таких к 2030 году, по его плану, должно было остаться 12%.

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