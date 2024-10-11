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Зеленский встретился с Шольцем

  • 11.10.2024, 17:10
Зеленский встретился с Шольцем

Германия передаст Украине военную помощь на 600 миллионов евро.

Германия в пятницу, 11 октября, предоставила Украине новый пакет военной помощи на 600 миллионов евро. Он включает систему ПВО Iris-T SLM, танки, гаубицы и дроны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Сегодня, накануне зимы, третьей убийственной войны против Украины, мы помогаем украинцам и украинкам вполне конкретно. В течение последних месяцев Россия обстреливает украинскую критическую инфраструктуру, теплоэлектростанции, уничтожает линии электропередач… Основной [задачей] для нас остается усиление ПВО. Поэтому именно сейчас мы выделили Украине новый всеобъемлющий пакет на сумму 600 миллионов евро», — сказал канцлер Германии.

По словам Шольца, пакет помощи для Украины включает пятую систему ПВО Iris-T SLM, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны.

«До конца года, при поддержке наших партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро. Он включает также ПВО Iris-T SLM, ЗРК Skynex, танки Gepard, управляемые гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы…», — анонсировал канцлер Германии.

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