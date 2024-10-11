закрыть
11 октября 2024, пятница, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Из 160 пусков только 5 попаданий»

2
  • 11.10.2024, 17:52
  • 2,790
«Из 160 пусков только 5 попаданий»

Z-пропагандист рассказал о провале российских FPV.

ВСУ удалось практически полностью нивелировать угрозу от российских FPV-дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Этот факт с грустью признал российский пропагандист Алексей Чадаев в эфире радио «Комсомольская правда», заметил «Диалог».

Он утверждает, что у ВСУ преимущество не в количестве ударных FPV-дронов, а в их использовании. Менее 5 % российских БПЛА достигают своей цели.

«Если брать такую узкую тактическую сферу, как одноразовые FPV-камикадзе, то сопоставимо (количество у ВСУ и ВС РФ — ред.). Только те, которые есть у нас, эффективно глушатся их РЭБ. Я приводил статистику: 160 пусков и 5 попаданий в цель, 15 около цели, остальные сбили РЭБ», — пожаловался Чадаев.

Такая уязвимость российских FPV-дронов перед средствами РЭБ — это результат негибкости российского ВПК. Комплекс не в состоянии достаточно быстро модернизировать свое вооружение, подстраиваясь под ситуацию на поле боя.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина