«Из 160 пусков только 5 попаданий»2
- 11.10.2024, 17:52
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Z-пропагандист рассказал о провале российских FPV.
ВСУ удалось практически полностью нивелировать угрозу от российских FPV-дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Этот факт с грустью признал российский пропагандист Алексей Чадаев в эфире радио «Комсомольская правда», заметил «Диалог».
Он утверждает, что у ВСУ преимущество не в количестве ударных FPV-дронов, а в их использовании. Менее 5 % российских БПЛА достигают своей цели.
«Если брать такую узкую тактическую сферу, как одноразовые FPV-камикадзе, то сопоставимо (количество у ВСУ и ВС РФ — ред.). Только те, которые есть у нас, эффективно глушатся их РЭБ. Я приводил статистику: 160 пусков и 5 попаданий в цель, 15 около цели, остальные сбили РЭБ», — пожаловался Чадаев.
Такая уязвимость российских FPV-дронов перед средствами РЭБ — это результат негибкости российского ВПК. Комплекс не в состоянии достаточно быстро модернизировать свое вооружение, подстраиваясь под ситуацию на поле боя.