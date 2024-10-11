В Минске мальчик хотел помахать маме в окно и выпал с десятого этажа 3 11.10.2024, 18:06

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Иллюстративное фото

Спасти его не удалось.

В Минске десятилетний мальчик выпал с десятого этажа многоэтажного дома, спасти его не удалось, сообщили в милиции.

Ребенок находился в квартире, расположенной на десятом этаже, и ждал с работы маму. Увидев, что женщина подходит к дому, мальчик открыл в своей комнате окно, чтобы помахать ей, однако не удержался и упал вниз.

Прибывшие медики госпитализировали ребенка, однако в больнице он умер.

— Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, которая по месту жительства характеризуется только с положительной стороны. Ребенок был открытый, оптимистичный, активно участвовал в жизни школы, посещал занятия по гребле, — рассказал начальник ИДН Фрунзенского РУВД Минска Андрей Менц.

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