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Пентагон: Потери российской армии вдвое превысили украинские

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  • 11.10.2024, 18:09
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Пентагон: Потери российской армии вдвое превысили украинские

Сентябрь стал самым кровавым месяцем для российских военных.

Российская армия потеряла более 600 тыс. человек убитыми и ранеными с начала вторжения в Украину, сентябрь стал самым кровавым месяцем для российских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на данные Пентагона.

По оценке США, потери России в войне на данный момент составляют около 615 тыс. человек — 115 тыс. убитых и 500 тыс. раненых. Американский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 57,5 тыс. убитыми и 250 тыс. ранеными.

«Это типично для российского подхода к ведению войны — продолжать наращивать силы для решения проблемы», — сообщил американский высокопоставленный военный чиновник.

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