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WP узнала о просьбе Трампа летать на военном самолете

  • 11.10.2024, 21:09
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WP узнала о просьбе Трампа летать на военном самолете
Дональд Трамп

Одна из причин — возможное покушение, организованное Ираном.

Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа запросила для него военные самолеты для перелетов и ограничения полетов над его резиденциями и местами проведения предвыборных митингов, сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующие электронные письма и данные источников. Также о требованиях усиления меры безопасности для Трампа пишет The New York Times (NYT).

WP отмечает, что ни одного кандидата в новейшей истории не перевозили на военных самолетах в преддверии выборов. По данным газеты, повышение мер безопасности связано с полученными данными о подготовке Ираном покушения на Трампа. Беспокойство его советников вызывают ракеты и беспилотники.

«Разведывательное сообщество проинформировало предвыборную кампанию об активной заинтересованности Ирана в нанесении ущерба мистеру Трампу», — указывает NYT.

Просьба о военном самолете или дополнительной защите частного самолета Трампа поступила от его сторонника, республиканца Майкла Уолца. WP отмечает, что демократ Камала Харрис, конкурент Трампа и действующий вице-президент, летает на военном самолете Air Force Two.

NYT также пишет, что команда Трампа просила устанавливать в местах, где будут проходить его предвыборные мероприятия, пуленепробиваемые стекла. В июле Трамп пережил покушение на митинге в Пенсильвании.

Менеджер предвыборного штаба республиканца Сьюзи Уайлс писала главе Секретной службы Рональду Роу-мл., что в команде Трампа недовольны работой службы и нехваткой персонала охраны. Из-за недочетов, например, одно из публичных предвыборных мероприятий пришлось отменить, вместо него кандидат общался в небольшой комнате с журналистами.

В Секретной службе отметили, что вводят временные ограничения на полеты над его резиденциями и во время поездок, в целом Трампу обеспечен «высочайший уровень защиты», в том числе со стороны Минобороны, что включает проверку на наличие взрывных устройств, использование дронов и т. д.

В мае 2018 года Трамп, будучи президентом США, вышел из ядерной сделки с Ираном, которую он называл «худшей в истории». Соглашение было заключено при его предшественнике-демократе Бараке Обаме для сдерживания ядерной программы Тегерана в обмен на отмену международных нефтяных и финансовых санкций.

Трамп недавно заявил, что Иран хотел бы видеть президентом Харрис, а не его. Такие же данные приводила американская разведка. Сама вице-президент называла Исламскую республику главным противником США.

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