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Министры финансов БРИКС отказались приехать на встречу в Россию

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  • 11.10.2024, 21:49
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Министры финансов БРИКС отказались приехать на встречу в Россию

Главной темой встречи Кремль объявил создание альтернативной доллару мировой платежной системы.

Состоявшая в пятницу в Москве встреча министров финансов стран БРИКС, главной темой которой Кремль объявил создание альтернативной доллару мировой платежной системы, прошла без участия глав Минфинов ключевых стран блока.

Как сообщает Reuters, от поездки в Россию отказались министры и главы Центральных банков Китая, Индии и Южной Африки, которые послали на совещание своихзаместителей и младших чиновников. КНР в Москве представляли замминистра финансов Ляо Мин и замглавы ЦБ Чаннэн Сюань, а Индию — секретарь Минфина Аджай Сет.

На встрече Россия предлагала партнерам по БРИКС проект BRICS Bridge — международную систему платежей, которая бы не зависела от западных институтов. Расчеты в ней, по задумке Кремля, должны осуществляться в национальных валютах при поддержке Центробанков, между которыми предлагалось установить прямые финансовые каналы связи.

Также в рамках БРИКС Россия предлагала создать клиринговый центр, независимое рейтинговое агентство и биржу сырья, обещая экономию на транзакциях в размере $15 млрд в год. Кроме того, проект предполагал возможность платежей токенами и создание совместной инвестиционной платформы, которая осуществляла вложения в «цифровой форме».

Но заинтересовать БРИКС не удалось. Многие страны «очень аккуратно подходят к нашим инициативам», признал по итогам переговоров глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, это связано с тем, что государства БРИКС не находятся под западными санкциями и поэтому не сталкиваются «внешними ограничениями для расчетов».

Министерская встреча БРИКС в Москве состоялась за две недели до намеченного на 22–24 октября саммита объединения в Казани, который помощник диктатора РФ Юрий Ушаков назвал «самым масштабным внешнеполитическим мероприятием», когда-либо проводившимся в России. Из 38 стран, которые получили приглашение в Казань, лишь 24 будут представлены на уровне лидеров, а 6 отказались от поездки вовсе, признал Ушаков. Он обвинил Запад в давлении на партнеров России с тем, чтобы они игнорировали саммит.

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