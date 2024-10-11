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Белорусы «оккупировали» офис госзастройщика

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  • 11.10.2024, 22:18
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Белорусы «оккупировали» офис госзастройщика

Квартир всего 30, а желающих — в четыре раза больше.

Возле дверей УКСа Советского района, который находится вблизи проспекта Независимости, с утра пораньше небывалое оживление. Госзастройщик раздает «квадраты» в новостройке, которая растет в границах улиц Восточной и Топографической. В новой проектной декларации предложили всего 30 квартир, при этом количество очередников, судя по негласным спискам, уже перевалило за сотню. Пообщались с будущими дольщиками и узнали, чем их привлекает новая многоэтажка в Советском районе, передает «Онлайнер».

Такая очередь возле дверей офиса госзастройщика сформировалась неспроста. Впервые чуть ли не за год квартиры предложили очередникам без направлений из исполкома.

Дмитрий и Виктория оказались 34-ми в списках. За обновлениями на сайте УКСа ребята следили давно. Говорят, прежде чем ввязаться в стройку, изучили рынок, покатались по столичным объектам и решили остановиться на многоэтажке от госзастройщика. Минчанин работает в сфере IT и планирует строиться в новом доме как нуждающийся.

— Новостройка от УКСа понравилась расположением и планировками, — вспоминает Дмитрий. — Мы сами пока снимаем комнату в четырешке на Уручье за $150, привыкли к этой части города. Когда увидели обновления в проектной декларации по этому дому, сразу поехали к офису госзастройщика. Прошел буквально час. Сильно удивились, когда узнали, что в списках перед нами уже набралось 33 человека.

— Особо выбирать не придется, скорее всего, — говорит Виктория. — Если получится, купим двушку. Трехкомнатнатную квартиру не рассматриваем — 90—100 «квадратов» для нас двоих много. Денег на первый взнос нет, но мы возьмем кредит.

Евгений и Дарина еще одна молодая пара, которая планирует купить двушку в новой многоэтажке из монолита. У них шансов чуть больше: ребятам удалось урвать 9-е место в очереди. Интересуемся, как у них получилось.

— Мы следим за стройкой этого дома, нам нравится этот район. Сами пока снимаем квартиру в Зеленом Луге, — рассказывает Евгений. — Как только УКС объявил о продаже квартир, сразу поехали занимать очередь: это было рано утром. Под офисом уже стояли люди с тетрадкой, которые знали, как это работает. Видимо, им не удалось купить квартиру в первый раз, поэтому они были научены опытом.

Мы пожелали ребятам удачи в покупке первой совместной квартиры и отправились в конец очереди. Здесь оптимизма было поменьше: очевидно, что 30 квартир в новостройке разлетятся уже в первые часы.

— Мне просто интересно, что из этого получится, — отвечает Наталья, которая замыкает цепочку желающих. — Записалась вчера, смотрю: список уже перевалил за сотню. Мы с семьей стоим на очереди как нуждающиеся в исполкоме. Знаю, некоторые уже 15—20 лет простояли, а толку нет. Дай, думаю, попробую подать заявление, но не тут то было: у них уже в первые часы, после публикации ПД, 50 человек набралось.

По словам женщины, цена за «квадрат» для госзастройщика высоковата. Но если учесть, что и средняя по рынку пошла вверх, то 3700 рублей за «квадрат» еще терпимо.

— Я одного понять не могу: как можно сутками караулить под офисом, они что, не работают? — не унимается Наталья.

— Как? Да просто, — объясняет мужчина из толпы. — Пять человек скооперировались и ждали выхода газеты. Как только ее выпустили, они тут же сформировали список и дежурили возле офиса по шесть часов. Это люди из прошлых очередей, научены опытом.

Среди тех, кто решил запрыгнуть в последний вагон, оказался минчанин Андрей. Он живет с семьей в служебной квартире и планирует обзавестись собственной. Вряд ли у него есть шанс стать счастливым обладателем «квадратов» в многоэтажке на ул. Восточной — Топографической: мужчина 115-й по списку.

— Я подъехал к офису УКСа вчера. Но знаю, что даже те, кто был здесь 8 октября, после пяти вечера, уже могли особо не надеяться: дежурили днем и ночью. Шансов немного на этот раз, но я уже взял выходной за свой счет, поэтому постою. А вдруг. К сожалению, сейчас альтернатив не так много. А те варианты, которые есть, выходят дороже по цене за «квадрат», — улыбается Андрей.

Еще одна будущая дольщица Александра надежды не теряет. Женщине удалось стать 19-й в очереди, поэтому в теории ей будет из чего выбрать.

— Я особо не загадываю, какую по площади квартиру будем брать: посмотрим, что останется. Этот дом для нашей семьи идеален по расположению: мы сами живем на ул. Калиновского, и родители здесь, рядом. Ребенок ходит в школу недалеко от новой многоэтажки, поэтому надеюсь, что наша квартира нас дождется, — резюмировала Александра.

Напомним: новую многоэтажку в границах улиц Восточной и Топографической УКС Советского района начал строить еще в начале июня. На «квадраты» в высотке из десяти этажей могут претендовать все очередники, независимо от даты постановки на учет нуждающихся. Цена за метр в квартирах на четвертых-шестых этажах составляет 3777 рублей, или $1155. Получается, самая дешевая однушка обойдется в 180 042 рубля, или $55 303 по курсу. Сдать дом городу госзастройщик обещает в ноябре 2025-го.

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