Для белорусов может открыться Португалия

Для белорусов может открыться Португалия2
- 12.10.2024, 8:27
- 2,294
Страна может принять закон о гуманитарных визах.
Португалия примет закон о гуманитарных визах, который позволит получать визы такого типа и гражданам Беларуси.
Как сообщает CNN Portugal, законопроект о введение гуманитарных виз был одобрен сегодня парламентом и сейчас обсуждается в парламентском комитете по конституционным делам, правам, свободам и гарантиям.
«Этот закон, который создает «гуманитарную визу», позволит людям, преследуемым в стране происхождения или бегущим от конфликта, временно приехать в Португалию и запросить политическое убежище», — пишет издание.
Сейчас иностранец может обратиться за политическим убежищем, только находясь на территории Португалии. Законопроект, инициированный партией «Либеральная инициатива», предлагает разрешить иностранцам обращаться за предоставлением убежища в посольствах Португалии в своих странах или в соседних.