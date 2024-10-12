Для белорусов может открыться Португалия 2 12.10.2024, 8:27

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Страна может принять закон о гуманитарных визах.

Португалия примет закон о гуманитарных визах, который позволит получать визы такого типа и гражданам Беларуси.

Как сообщает CNN Portugal, законопроект о введение гуманитарных виз был одобрен сегодня парламентом и сейчас обсуждается в парламентском комитете по конституционным делам, правам, свободам и гарантиям.

«Этот закон, который создает «гуманитарную визу», позволит людям, преследуемым в стране происхождения или бегущим от конфликта, временно приехать в Португалию и запросить политическое убежище», — пишет издание.

Сейчас иностранец может обратиться за политическим убежищем, только находясь на территории Португалии. Законопроект, инициированный партией «Либеральная инициатива», предлагает разрешить иностранцам обращаться за предоставлением убежища в посольствах Португалии в своих странах или в соседних.

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