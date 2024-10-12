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В Ингушетии расстреляли авто замглавы центра по противодействию экстремизму

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  • 12.10.2024, 8:29
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В Ингушетии расстреляли авто замглавы центра по противодействию экстремизму

Нападавшие могли уже сбежать из Ингушетии.

Вечером пятницы, 11 октября, в Ингушетии неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель главы республиканского центра по противодействию экстремизму («Центр Э») Адам Хамхоев и еще трое сотрудников.

Об этом со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы сообщило издание Важные истории.

Отмечается, что полицейские, которые охраняли Хамхоева, были убиты. Сам заместитель главы республиканского центра якобы не пострадал.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, нападение произошло около десяти вечера на заправке рядом с городом Назрань. Неизвестные расстреляли из огнестрельного оружия авто, в котором находились силовики, после чего скрылись.

Автомобиль, на котором преступники уехали с места стрельбы, позже обнаружили сгоревшим в поселке Майский. Они могли уже сбежать из Ингушетии.

Российские силовики объявили план Перехват в республике. Нападавших разыскивают.

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