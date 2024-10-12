«Вот и огромный черный лебедь»
- 12.10.2024, 8:32
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Z-военкор бьет тревогу из-за выступления Кадырова.
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы. Z-военкор Максим Калашников назвал происходящее «черным лебедем» и прогнозирует стране острый кризис.
С таким заявлением он выступил в своем блоге на YouTube, передает «Диалог».
Калашников уверен, что происходящее — это итог провала войны против Украины.
«Вот и огромный черный лебедь выпорхнул. Даже не лебедь, а дракон… Мне уже с фронта написали: «Калашников, мы же тебе говорили, что это «СВО» будет завершаться где-то на Северном Кавказе. Вот тебе и подтверждение». Уже не черный лебедь, а черное чудовище взмахнуло своими адскими крылами. Это вызов государственной системе управления! (...)
В Вашингтоне сейчас удовлетворенно хмыкают. А в Киеве, где ждут распада РФ, воспламенения Северного Кавказа, хлопают пробками от шампанского. Если ты проваливаешь молниеносную победу, все сваливается в затяжную войну, ты получишь эффект распада стабильности. Все неизлечимые раны, болезни, которые заметались под ковер, лезут наружу. Под вопрос поставлена дееспособность центральной власти… Эти события сошлись в одной точке очень непростой опасной войны, когда все войска задействованы на фронте, когда границы едва прикрыты, когда враг уже в Курской области, когда мы стоим перед необходимостью (хотя очень стараемся избежать) новой волны мобилизации. И это уже чревато серьезным кризисом», — заявил встревоженный Z-военкор.
Он потребовал срочной жесткой реакции со стороны диктатора Путина.
«Мяч на стороне главы государства… Не реагировать и делать вид, что ничего не случилось, уже просто невозможно… Если не решить проблему, авторитет государственной власти РФ пострадает не только внутри страны, но и на международной арене, там не слепые сидят… Очень опасный оборот все набирает. Боюсь, это не единственный черный лебедь - пришла беда, открывай ворота. У меня есть не очень хорошее предчувствие», — пожаловался Калашников.