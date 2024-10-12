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Россия угрожает Японии

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  • 12.10.2024, 8:48
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Россия угрожает Японии

Из-за военных учений вблизи Курильских островов.

МИД Российской Федерации выразил «решительный протест» посольству Японии в Москве из-за запланированных совместных военных учений японских и американских военных неподалеку от российских границ. Эти учения должны пройти в конце октября – начале ноября в Японии включая территорию острова Хоккайдо – в непосредственной близости от Курильских островов, которые РФ считает своей территорией.

«Японской стороне было указано на категорическую неприемлемость подобной практики, масштабы которой с каждым годом расширяются, в частности из-за привлечения к маневрам нерегиональных государств-членов НАТО… Посольству Японии вынесено предупреждение о неизбежных адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета Российской Федерации, а также о неуместности любых попыток японской стороны высказывать свою «озабоченность» по поводу наших соответствующих действий», – говорится в сообщении МИД РФ.

Расстояние от Хоккайдо до Кунашира, ближайшего из Курильских островов, контролируемых Россией, – менее 30 километров.

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