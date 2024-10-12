ВСУ ударили ракетами ATACMS по российской военной базе
- 12.10.2024, 9:24
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Уничтожены несколько вертолетов.
В конце сентября Силы обороны Украины успешно нанесли удар по авиабазе ВКС России на оккупированных территориях. У России потери и в живой силе, и в технике. Кадры последствий атаки появились в одном из российских Z-пабликов, передает «Диалог».
Судя по сообщению, удар был нанесен еще 24 сентября. ВСУ использовали кассетный вариант американской ракеты ATACMS. Потери ВС РФ в ходе этих событий уточняются.
Однако, судя по фото, как минимум несколько боевых вертолетов россиян выведены из строя. Также как минимум один российский военный получил тяжелые ранения.