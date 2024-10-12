«Раздражение вызывал даже белорусский язык» 1 12.10.2024, 9:37

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Как проходят допросы на границе.

Белоруска, которая уже несколько раз проходила через «фильтрацию» на границе, рассказала «Салідарнасці», что интересует спецслужбы и как можно обезопасить себя.

Полина (имя изменено) задерживалась во время событий 2020 года и отсидела сутки. Она продолжает жить в Беларуси, но несколько раз в год ездит путешествовать. Каждый раз на обратном пути ее отводят на допрос. Иногда это проходит быстро: «где была и что делала». Но, бывало, что телефон женщины тщательно досматривали, а ее саму унижали.

«Я сказала, что не хочу показывать свои фото, но «кгбшник» стал унижать меня и орать»

— Все зависит от человека, который проводит допрос. Обычно они спрашивают, где была, что делала, с кем виделась. Могут спросить, каких взглядов друзья, с которыми я виделась за границей. Я всегда отвечаю, что не знаю и мы это не обсуждаем, — рассказывает Полина. — Несколько раз интересовались планами на будущее и буду ли я голосовать на следующих выборах. А бывало, что просто отпускали в мой адрес издевки.

Также они могут провести досмотр или осмотр личных вещей: досмотр — это когда они сами роются в твоих вещах, осмотр — когда говорят, что подать, и ты делаешь это самостоятельно, а они, будучи в перчатках, смотрят.

Если осмотр вещей могут документально оформить, то досмотр — нет, будто его и не было. Если они что-то фиксируют, рекомендую обязательно смотреть, что там пишут, потому что вписать могут все, что угодно.

Мой самый ужасный допрос был по возвращению из ЕС. Как это все происходит? Сначала пограничник забирает паспорт, а потом там определяют, кого надо отвести на допрос. Дальше ведут в кабинет, где сидит сотрудник КГБ с твоим паспортом.

Когда я зашла, «гэбист» сразу забрал мой телефон. Он целенаправленно искал лайки, комментарии и все в этом духе, сказал открыть закрытую папку в телефоне, где были мои личные фото. Я сказала, что не хочу их показывать, но он стал унижать меня и орать. Раздражение вызывал даже белорусский язык, хотя раньше такого не было.

«Чистить надо вообще все». Чек-лист для тех, кто выезжает и возвращается

Собеседница издания рассказала, что чаще всего смотрят силовики или спецслужбы в телефоне.

— Перед прохождением границы чистить надо вообще все. А если у вас андроид, то лучше форматировать телефон до заводских настроек. Все фотографии и видео лучше перекинуть в облако или друзьям, а потом скачать обратно. Что касается Telegram, то лучше удалить его и создать новый аккаунт.

Просто отписаться от «экстремистских» каналов и сменить ник не поможет — у них есть чат-боты, по которым можно все пробить, в том числе, на какие каналы человек был подписан.

Также надо тщательно почистить Instagram — архив историй и публикаций, подписки и лайки. Они заходят во вкладку «лайки», где можно выбрать период и автора. Вводят «Зеркало», «Наша Ніва» и тому подобное.

Надо убрать лайки от всех «экстремистов». А если человек не ведет свой профиль, я советую удалить и создать новый аккаунт, либо выйти из основного аккаунта и зайти в какой-то запасной, безопасный.

Сейчас я ничего не лайкаю, ни на кого из «экстремистов» не подписана. Независимые СМИ читаю, но не подписана на них, только чищу историю поиска каждый вечер. Сейчас «экстремистами» признают и просто людей, а не только СМИ или инициативы. Никогда не знаешь, кто следующим войдет в этот список, поэтому лучше не лайкать вообще ничего и никого, связанного с политикой и с активизмом. То же касается гугл-аккаунтов, надо выйти отовсюду. Также пересмотреть активные сеансы в аккаунтах, чтобы удалить «не свои».

Помимо соцсетей, рассказывает Полина, силовики смотрят историю браузера и просмотров YouTube, а также галерею телефона — в том числе корзину, недавно удаленные, и даже заставляют разблокировать папку «скрытые».

Владельцам айфонов, обращает внимание собеседница, надо иметь в виду, что все звонки из мессенджеров отображаются в общих звонках, поэтому необходимо чистить даже их, если были разговоры, о которых спецслужбистам лучше не знать. Также отдельно стоит проверить «облако» и все облачные хранилища.

То же самое с контактами — если добавить пользователя в контакты в Telegram, он отобразится и в общем списке контактов, что может быть небезопасно.

— В айфоне любят пользоваться поиском по всему телефону. Вводят «жыве», «погоня» и т.д. У кого-то также смотрят YouTube и Spotify. Понятное дело, что у кого-то да будут песни, например, Tor Band, которые признали «экстремистскими». И даже это лучше удалять.

Иногда, если они нашли какой-то лайк или другую информацию, которая может говорить о том, что ты не поддерживаешь режим, они могут начать унижать, заставлять раскаиваться, доводить до истерики. Если такое случается, лучше говорить, что ничего не знаешь, давать все пароли, отвечать односложными предложениями.

Также стоит учитывать, что при каждом возвращении в Беларусь спецслужбисты выписывают IMEI (номер для идентификации телефонов — С.). Поэтому ваш телефон уже будет «помечен» и внесен в определенный список. Ну и надо смотреть, если ваш телефон куда-то уносили или что-то в него вставляли, лучше от него впоследствии избавиться.

А еще даже во время поездок заграницу надо вести себя аккуратно: не озвучивать свою позицию в белорусских заведениях или на публике, не состоять в эмигрантских чатах и не ходить на акции протеста, потому что они отсматривают все фото.

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