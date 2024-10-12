Лукашенко подписал закон о самолете, который называют «сараем с крыльями» 12.10.2024, 10:37

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Почему «Освей» заранее обречен?

Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о разработке и серийномпроизводстве двухдвигательного легкого самолета «Освей», сообщает пресс-служба политика. Предполагается, что производить его будут на авиазаводе в Барановичах.

Есть ли у России и Беларуси возможность создать свой самолет? Этот вопрос сайт Charter97.org задавал летчику-инструктору и полковнику Вооруженных сил Украины в запасе Роману Свитану:

— Беларуси же этот самолет не очень нужен: небольшая страна, а использовать его на международных рейсах нет смысла. За это же время можно быстрее «долетать» на машине с одной точки в другую, чем возиться с посадкой/высадкой самолета. Это нерационально для Беларуси.

Для таких самолетов нужно пространство до 1000 километров — Россия или Китай, но там есть свои самолеты. На свой рынок Китай «Освей» вряд ли пустит.

У этого проекта есть еще один подводный камень — двигатели:

— Они не смогли довести до ума ни один двигатель. Думаю, что в случае с «Освеем» не будет иначе. К слову, в этой ситуации нужно понимать сегмент. Любой гражданский или технический самолет — это не истребитель. Здесь нет высочайших требований к технологиям.

Грубо говоря, это «сарай с крыльями». Построить его — не проблема. У такого «сарая» нет больших эксплуатационных перегрузок, взлет-посадка, полет по маршруту — и все.

Такой «сарай с крыльями» слепить могут даже российские предприятия, но, повторю, с двигателями проблема.

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