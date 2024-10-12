закрыть
12 октября 2024, суббота, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко подписал закон о самолете, который называют «сараем с крыльями»

  • 12.10.2024, 10:37
  • 2,618
Лукашенко подписал закон о самолете, который называют «сараем с крыльями»

Почему «Освей» заранее обречен?

Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о разработке и серийномпроизводстве двухдвигательного легкого самолета «Освей», сообщает пресс-служба политика. Предполагается, что производить его будут на авиазаводе в Барановичах.

Есть ли у России и Беларуси возможность создать свой самолет? Этот вопрос сайт Charter97.org задавал летчику-инструктору и полковнику Вооруженных сил Украины в запасе Роману Свитану:

— Беларуси же этот самолет не очень нужен: небольшая страна, а использовать его на международных рейсах нет смысла. За это же время можно быстрее «долетать» на машине с одной точки в другую, чем возиться с посадкой/высадкой самолета. Это нерационально для Беларуси.

Для таких самолетов нужно пространство до 1000 километров — Россия или Китай, но там есть свои самолеты. На свой рынок Китай «Освей» вряд ли пустит.

У этого проекта есть еще один подводный камень — двигатели:

— Они не смогли довести до ума ни один двигатель. Думаю, что в случае с «Освеем» не будет иначе. К слову, в этой ситуации нужно понимать сегмент. Любой гражданский или технический самолет — это не истребитель. Здесь нет высочайших требований к технологиям.

Грубо говоря, это «сарай с крыльями». Построить его — не проблема. У такого «сарая» нет больших эксплуатационных перегрузок, взлет-посадка, полет по маршруту — и все.

Такой «сарай с крыльями» слепить могут даже российские предприятия, но, повторю, с двигателями проблема.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина