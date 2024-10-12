Байден поручил предоставить Трампу «президентскую охрану»
- 12.10.2024, 10:49
И пошутил об использовании военных самолетов.
Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции 11 октября, что поручил предоставить кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу такую же охрану, как если бы он занимал должность главы государства. Его цитирует сайт Белого дома.
«Послушайте, я сказал департаменту дать ему все, что ему нужно. Как если бы он был действующим президентом. Дать все, что ему нужно. Если это вписывается в эту категорию, то хорошо. Но если нет, то нет», – сказал он.
Байдена спросили о том, одобряет ли он просьбу Трампа об использовании военных самолетов на завершающих этапах кампании.
Президент в ответ пошутил: «При условии, что он не попросит F-15».