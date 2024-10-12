закрыть
12 октября 2024, суббота, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден поручил предоставить Трампу «президентскую охрану»

  • 12.10.2024, 10:49
Байден поручил предоставить Трампу «президентскую охрану»

И пошутил об использовании военных самолетов.

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции 11 октября, что поручил предоставить кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу такую же охрану, как если бы он занимал должность главы государства. Его цитирует сайт Белого дома.

«Послушайте, я сказал департаменту дать ему все, что ему нужно. Как если бы он был действующим президентом. Дать все, что ему нужно. Если это вписывается в эту категорию, то хорошо. Но если нет, то нет», – сказал он.

Байдена спросили о том, одобряет ли он просьбу Трампа об использовании военных самолетов на завершающих этапах кампании.

Президент в ответ пошутил: «При условии, что он не попросит F-15».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина