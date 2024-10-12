В российской Казани закрыли аэропорт и ввели план «Ковер»
- 12.10.2024, 11:25
Из-за угрозы дронов.
В российской Казани закрыли аэропорт в субботу, 12 октября. Там введен план «Ковер».
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Сегодня утром российские государственные СМИ, ссылаясь на «Росавиацию», заявили, что аэропорт в Казани временно закрыли. Там не принимали и не отправляли рейсы.
Затем российские издания сообщили, что в аэропорту был введен план «Ковер». В сети писали о якобы угрозе дронов.
План «Ковер» объявляют, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы. Добавим, что расстояние от Казани до границы с Украиной составляет более 1000 км.