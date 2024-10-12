В российской Казани закрыли аэропорт и ввели план «Ковер» 12.10.2024, 11:25

Из-за угрозы дронов.

В российской Казани закрыли аэропорт в субботу, 12 октября. Там введен план «Ковер».

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Сегодня утром российские государственные СМИ, ссылаясь на «Росавиацию», заявили, что аэропорт в Казани временно закрыли. Там не принимали и не отправляли рейсы.

Затем российские издания сообщили, что в аэропорту был введен план «Ковер». В сети писали о якобы угрозе дронов.

План «Ковер» объявляют, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы. Добавим, что расстояние от Казани до границы с Украиной составляет более 1000 км.

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