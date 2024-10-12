В оккупированном Бердянске ночью раздавались взрывы
- 12.10.2024, 11:32
Что известно.
В ночь на 12 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области гремели взрывы. У россиян якобы работала ПВО.
Об этом сообщает «Бердянск Сейчас».
«В Бердянске снова была громкая ночь. Оккупанты снова сбивали дроны над городом и в море. Звуки взрывов раздавались с 1:00 до 2:00 ночи», - говорится в сообщении.
Судя по направлению звука, враг активно использовал ПВО, расположенную на побережье Бердянской косы.
Также местные пишут, что слышали, как над городом около 2:00 громко и быстро пролетали самолеты или ракеты.