Как ударит по Кремлю демарш Кадырова 12.10.2024, 12:47

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В России разгорелся грандиозный скандал.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании со своими силовиками объявил кровную месть и пригрозил убийством трем федеральным парламентариям: сенатору от Дагестана миллиардеру Сулейману Керимову и двум единороссам – депутатам Госдумы РФ от Ингушетии. И фактически бросил вызов Владимиру Путину, пригрозив ликвидировать его «кошелек». Проглотит ли такое унижение российский диктатор или Кадырова ждет судьба Пригожина?

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Конфликт между Рамзаном Кадыровым и олигархом Сулейманом Керимовым возник из-за раздела крупнейшего российского маркетплейса Wildberries с гигантской выручкой в почти 539 млрд рублей (по итогам 2023 года).

Кадыров много лет крышевал WB, однако лишился контроля над ним после развода его владельцев, одной из самых богатых в России семейных пар – Татьяны (сейчас она вернула себе девичью фамилию Ким) и Владислава Бакальчук.

По данным российских оппозиционных СМИ, сейчас функции Кадырова перешли братьям Мирзоян, действующим в интересах группы Russ. Младший из них – Леван – стал новым избранником Татьяны Ким-Бакальчук. «Он известен связями с ингушскими «решалами», долгое время был партнером по бизнесу бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева. Именно по его инициативе охрану офиса поменяли на ингушскую – чтобы минимизировать риски, связанные с личной дружбой Бакальчука и Кадырова», – рассказали журналисты.

В середине июня Wildberries и Russ, крупнейший в России оператор наружной рекламы, объявили «об объединении с целью создания цифровой торговой платформы».

Сделку поддержал Владимир Путин. Ему понравился «грандиозный» план Татьяны Ким: «Объединение компаний позволит создать сильнейшего конкурента таким глобальным корпорациям, как Amazon, Alphabet, Alibaba и SoftBank, а также крупнейшую цифровую банковскую сеть и платежную систему для расчета в рублях по всему миру, в обход SWIFT. География стратегического проекта охватит Россию, страны СНГ и Глобального Юга».

Но вмешательство власти в итоге привело к разборкам: в результате стрельбы в самом центре Москвы, в 400 метрах от Кремля, были убиты двое охранников, еще семь человек оказались ранены, в том числе двое полицейских.

Совладельцу маркетплейса Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения по тяжким статьям (в том числе за убийство), были задержаны около 30 поддерживающих его «боевиков» и отправлены в СИЗО. Среди арестованных оказались и люди Кадырова: например, замкомандира роты чеченского ОМОН «Ахмат-1» Умар Чичаев.

Таким образом в конфликте за Wildberries сошлись с одной стороны – Рамзан Кадыров, поддерживающий Владислава Бакальчука, а с другой – сенатор Сулейман Керимов и замглавы администрации президента РФ Антон Вайно, выступающие на стороне Татьяны Ким. Чеченцы с одной стороны, ингуши и дагестанцы – с другой. Основным же бенефициаром передела стал Сулейман Керимов: он является конечным владельцем группы Russ, с которой слился Wildberries.

Рамзан Кадыров ничего так и не добился. Семья Бакальчуков, несмотря на попытки главы Чечни примирить супругов, окончательно распалась. Десятки людей Кадырова находятся в следственном изоляторе. Wildberries остался под контролем Татьяны Ким. В попытке рейдерского захвата фактически обвинили Владислава Бакальчука. А значит – Рамзана Кадырова. Унизительная пощечина.

9 октября на публичном совещании с чеченскими силовиками, видео с которого было выложено в Telegram-канале Рамзана Кадырова, он обвинил сенатора от Дагестана миллиардера Сулеймана Керимова и двух депутатов Госдумы РФ Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в попытке организовать покушение на него – на фоне конфликта, связанного с компанией Wildberries. Кадыров заявил, что если политики не смогут опровергнуть его обвинения, он начнет кровную месть.

«Я заявляю официально о том, что объявляю кровную месть, если они не докажут обратное, Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Потому что я кавказец, я чеченец, я свое возвращаю домой. Есть свидетели, которые докажут, что они заказывали мое убийство», – на чеченском языке произнес Кадыров.

В России после этого разгорелся беспрецедентный скандал. Фактически представитель исполнительной власти открыто пригрозил убийством законодателям. Такого в истории РФ еще не было.

«Какие причудливые формы принимает принцип разделения властей в путинской России. И ведь не поспоришь. Убийство – как высшая форма разделения», – иронично написал бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов в своем Telegram-канале.

Чеченский активист и оппозиционер Муса Ломаев рассказал, что ранее Кадыров действовал по-другому.

«Обычно Рамзан Кадыров в узком кругу озвучивал то, что он (теперь. – Ред.) публично озвучил на очередном пленарном заседании у себя. Потом узнавали, как убивают того или иного человека, а потом долгое время следственные органы Российской Федерации искали заказчиков и дело не раскрывали. А сейчас мы видим совершенно другую ситуацию. Мы видим, что Рамзан Кадыров (открыто. – Ред.) говорит как есть. То есть, из приватной беседы он перешел на официальную», – поделился Муса Ломаев.

По его словам, подобные разборки Кадыров прежде доверял своему близкому соратнику, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову. «Такими делами касательно Москвы и российских регионов занимался обычно Делимханов. И он решал, кого убить, кого припугнуть, кого покалечить. А сегодня этим всем занимается лично Кадыров… Дело Wildberries вышло на такой уровень, что Кадырову приходится лично присутствовать во всем этом и яростно объявлять кровную месть», – считает чеченский активист.

Причем Ломаев не исключает, что это связано и с падением авторитета Кадырова из-за провалов его подчиненных на войне с Украиной: «Ничем, кроме позорного бегства, они не отличились».

В уголовном кодексе РФ есть статья за угрозу убийством, а среди отягчающих обстоятельств – использование интернета и служебного положения. И то, и другое подходит под ситуацию с Кадыровым.

Если бы суд счел, что тот действительно угрожал Керимову и двум депутатам Госдумы убийством и у тех «имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», – Кадырову грозило бы до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок. Однако на третий день после опубликования видео с «кровной местью» уголовное дело в отношении него так и не было возбуждено. И сейчас многие в России замерли в ожидании развития событий.

По словам исследователя путинизма, социолога Игоря Эйдмана, то, что Кадыров покусился на Керимова («кошелек» Путина), говорит о многом.

«Самое главное. За Керимова в этом конфликте вписались администрация президента и сам Путин. Дело в том, что, как давно известно в московских бизнес-кругах, Керимов регулярно отстегивает (преимущественно через офшорные схемы, а теперь, вероятно, и через крипту) Вайно, Кириенко, семейке Кабаевой, дочерям Путина, а также его номиналам, типа Ролдугина. Путин должен защитить одного из своих кошельков. Кадыров не может этого не знать, но все равно угрожает расправой. Похоже Путин теряет контроль над своим чеченским сатрапом. Видимо, Кадыров считает, что российский диктатор ослаблен войной против Украины и его мнение можно игнорировать», – считает Эйдман.

И если Путин не продемонстрирует обратное, так же будут думать и другие представители российской верхушки, что для его диктатуры абсолютно убийственно. «А если он жестко поставит Кадырова на место – может получить конфликт на Кавказе (как с кадыровцами, так и, в случае их ослабления, с антироссийскими силами), который в момент крайнего напряжения на войне против Украины Россия вести просто не в состоянии. Таким образом Кадыров загнал Путина в цугцванг, любой дальнейший ход грозит серьезными проблемами», – добавил Эйдман.

А то, что Кадыров вынес конфликт в публичную плоскость, напоминает действия создателя так называемой ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«В российском паханате все конфликты между ворами решает пахан. Именно ему воры жалуются друг на друга, на его суд выносят свои конфликты. Фраеров в воровские разборки втягивать, то есть выносить разборки в публичную сферу – не по понятиям. Именно с этого начался конфликт Пригожина с Кремлем. Не получив поддержки Путина в противостоянии с Герасимовым и Шойгу, Пригожин стал выносить конфликт в паблик. Теперь по этому пути пошел Кадыров, который сделал публичной свою разборку с Керимовым, видимо, не получив поддержки в ней со стороны Путина. Это нарушение субординации и вызов пахану, закончиться все может открытым противостоянием с Кремлем, как это было в случае Пригожина», – считает Эйдман.

Кадыров объявил кровную месть и бросил вызов Путину, тот в цугцванге: к чему приведет беспрецедентный скандал

Создатель «Вагнера» после его «похода на Москву» был ликвидирован. Проглотит ли Путин демарш Кадырова? При любом итоге победителей не будет.

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