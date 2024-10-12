Ученые смогли увидеть эволюцию в реальном времени 12.10.2024, 12:49

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Эксперимент длился 30 лет.

Ученые предсказали ход эволюции у морских улиток и подтвердили свой прогноз в 30-летнем эксперименте. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В 1988 году архипелаг Костер у западного побережья Швеции пострадал от цветения токсичных водорослей. Была практически уничтожена популяция морских улиток Littorina saxatilis. На крупных островах численность восстановилась с 1% до нормальных значений в течение двух-четырех лет. Однако мелкие острова не смогли оправиться от удара.

В 1992 году морской эколог Керстин Йоханнессон увидела в этой катастрофе уникальную возможность. Она вернула улиток на один из островов, положив начало 30-летнему эксперименту. Международная группа ученые предсказала, каким образом будут развиваться животные, как они будут выглядеть и даже какие области генома будут задействованы.

Вскоре после того, как улитки поселились на острове, они изменили свою форму, чтобы приспособиться к новой среде. Но популяция также быстро начала меняться генетически.

Прогнозы ученых оправдались, а животные смогли восстановить свою численность до тысяч особей. В этом им помогли улитки, сохранившиеся на других островах. Они уже обладали требуемыми для выживания на архипелаге признаками. Время от времени их забрасывало на маленькие острова, и они спаривались с новыми улитками. Это ускорило приобретение новыми улитками нужных признаков: они быстрее закреплялись в популяции.

Исследование не только позволило увидеть эволюцию в реальном времени, но и подчеркнуло важность большого генофонда популяции: если у животных есть возможность спариваться с уже адаптировавшимися особями, закрепление новых черт произойдет быстрее.

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