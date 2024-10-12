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Как «дроны-драконы» изменяют поле боя в Украине

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  • 12.10.2024, 12:51
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Как «дроны-драконы» изменяют поле боя в Украине

Революционный шаг.

Украинские военные вносят все новые изменения в беспилотники, чтобы улучшить их эффективность, и «дроны-драконы» стали еще одним ярким примером такой импровизации и адаптации.

Как пишет New York Times, солдаты прикрепляют к дронам канистры, которые извергают термит - расплавленный металл, смесь алюминия и оксида железа, горящий при температуре 4400 градусов по Фаренгейту (ок. 2400 градусов Цельсия). При возгорании он создает самоподдерживающуюся реакцию, из-за которой его практически невозможно потушить.  

Как рассказал изданию Вячеслав, командир ударной беспилотной роты 68-й отдельной егерской бригады «Шершни Довбуша», это помогает ВСУ «выкуривать» российских солдат из лесных массивов - пламя воспламеняет растительность, которую российские войска используют в качестве укрытия, и сжигает ее, подвергая их и их снаряжение прямому нападению.

Вячеслав говорит, что с тех пор, как его подразделение прибыло в район Покровска в апреле, оно уничтожило уже более 3000 российских солдат.

«Дроны-драконы - это еще один революционный шаг в войне беспилотников, которая преобразила поле боя», - пишет NYT.

В свою очередь россиянам также не потребовалось много времени, чтобы начать производить собственные «дроны-драконы». В российских тг-каналах публиковали видео, на котором российские войска используют дроны, чтобы поливать огнем украинских солдат.

Как пишет NYT, «дроны-драконы» представляют собой лишь малую часть быстро растущего флота беспилотников. Они участвуют в срочной гонке вооружений для внедрения инноваций и массового производства дронов, которые летают быстрее и дальше, становясь при этом все более смертоносными.

В то время как обе стороны планируют выпускать все больше беспилотников, опытные пилоты становятся еще более ценными и их гораздо сложнее заменить.

«Пилоты — как специалисты — они на вес золота — и их крайне важно защищать», — говорит Вячеслав. «После обнаружения противник не жалеет ресурсов, чтобы уничтожить позицию».

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