Лукашенко выдал очередную «агроидею» 12 12.10.2024, 13:03

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Диктатор предложил выращивать виноград и персики в Гомельской области.

Подумать над выращиванием в Гомельской области винограда, персиков и арбузов предложил аграриям Лукашенко 12 октября на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в городском поселке Корма.

— Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность: производить то, что другие в силу природных условий не могут, и на что имеется спрос, — сказал Лукашенко.

Отметим, что идея выращивать арбузы и виноград в южных регионах страны не нова. Эти культуры давно развивают ряд сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств в Брестской и Гомельской областях.

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