Украинский F-16 сбил российский C-34?3
- 12.10.2024, 13:45
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Об этом пишет российский пропагандист.
ВСУ сбили российский Су-34 вблизи фронта. Погиб весь экипаж.
Российский Z-канал «ВДВ за честность и справедливость», связанный с ВС РФ, утверждает, что истребитель-бомбардировщик был сбит во время сброса по Украине КАБа далеко от линии фронта.
Он предполагает, что борт уничтожен украинским истребителем F-16.
«Срочно!!! Сбит наш Су-34. Экипаж погиб. Самолет был сбит во время сбрасывания ФАБ с УМПК, примерно в 50 км от линии фронта. Сбил наш Су-34 видимо F-16, который находился над территорией, подконтрольной противнику. Скоро таких потерь будет больше. НАТО выпустил F-16 на охоту. Теперь будет меньше прилетать ФАБов по (украинцам - ред.). Следовательно, потери нашей пехоты возрастут», — написал канал.