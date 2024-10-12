Соболенко пробилась в финал турнира в Ухане

Соболенко пробилась в финал турнира в Ухане2
- 12.10.2024, 14:25
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И установила рекорд.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Коко Гауфф в полуфинале турнира WTA-1000 в Ухане с призовым фондом $ 3 221 775.
А.Соболенко (N2 WTA, Беларусь) — К.Гауфф (N4 WTA, США) — 1:6, 6:4, 6:4
Поединок длился 2,5 часа.
Вдобавок Арина стала первой в истории теннисисткой, которая оформила 1000 виннерсов (термин, обозначающий выигранное очко для теннисиста, совершившего активное действие — прим.) на турнирах WTA наивысшей категории. Подсчет начал вестись с 2021 года.