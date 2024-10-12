Соболенко пробилась в финал турнира в Ухане 2 12.10.2024, 14:25

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И установила рекорд.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Коко Гауфф в полуфинале турнира WTA-1000 в Ухане с призовым фондом $ 3 221 775.

А.Соболенко (N2 WTA, Беларусь) — К.Гауфф (N4 WTA, США) — 1:6, 6:4, 6:4

Поединок длился 2,5 часа.

Вдобавок Арина стала первой в истории теннисисткой, которая оформила 1000 виннерсов (термин, обозначающий выигранное очко для теннисиста, совершившего активное действие — прим.) на турнирах WTA наивысшей категории. Подсчет начал вестись с 2021 года.

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