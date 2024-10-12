В старой советской «панельке» в Минске продается пятикомнатная квартира с тремя балконами

В старой советской «панельке» в Минске продается пятикомнатная квартира с тремя балконами1
- 12.10.2024, 14:56
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Сколько она стоит?
На одной из площадок по торговле недвижимостью появилось объявление о продаже пятикомнатной квартиры площадью более 100 квадратных метров. Сегодня таким мало кого удивишь, но дело в том, что эта квартира расположена в советском панельном доме, которому более 40 лет, пишет blizko.by.
Речь идет о доме №28 по улице Гамарника в Зеленом Луге. Это панельный дом серии М-335БК, разработанной в «Минскпроекте» под руководством архитектора Эллы Левиной.
В доме — целых пять комнат и три лоджии, что очень нехарактерно для типовых панельных домов. Общая площадь квартиры — 101 квадратный метр, из них 71 кв.м. составляет жилая площадь, а кухня — 8,2 кв.м.
По плану видно, что две из пяти жилых комнат имеют площадь чуть более 17 квадратных метров, а три оставшиеся — чуть более чем по 12 кв.м. При этом одна из больших комнат не просто проходная, а проходная в двух направлениях: в малую жилую комнату или на кухню.
Из трех лоджий остеклены две, всего в квартире шесть окон. Санузел площадью 7 квадратных метров: тут уместились не только ванна со стиральной машиной, но и душевая кабина.
Квартира продается за 383 тысячи рублей, или 116 тысяч долларов в эквиваленте. Один квадратный метр обойдется покупателям в 1.150 долларов.
Кот, попавший на одну из фотографий санузла, вероятно, не продается.