В старой советской «панельке» в Минске продается пятикомнатная квартира с тремя балконами 1 12.10.2024, 14:56

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Сколько она стоит?

На одной из площадок по торговле недвижимостью появилось объявление о продаже пятикомнатной квартиры площадью более 100 квадратных метров. Сегодня таким мало кого удивишь, но дело в том, что эта квартира расположена в советском панельном доме, которому более 40 лет, пишет blizko.by.

Речь идет о доме №28 по улице Гамарника в Зеленом Луге. Это панельный дом серии М-335БК, разработанной в «Минскпроекте» под руководством архитектора Эллы Левиной.

В доме — целых пять комнат и три лоджии, что очень нехарактерно для типовых панельных домов. Общая площадь квартиры — 101 квадратный метр, из них 71 кв.м. составляет жилая площадь, а кухня — 8,2 кв.м.

По плану видно, что две из пяти жилых комнат имеют площадь чуть более 17 квадратных метров, а три оставшиеся — чуть более чем по 12 кв.м. При этом одна из больших комнат не просто проходная, а проходная в двух направлениях: в малую жилую комнату или на кухню.

Из трех лоджий остеклены две, всего в квартире шесть окон. Санузел площадью 7 квадратных метров: тут уместились не только ванна со стиральной машиной, но и душевая кабина.

Квартира продается за 383 тысячи рублей, или 116 тысяч долларов в эквиваленте. Один квадратный метр обойдется покупателям в 1.150 долларов.

Кот, попавший на одну из фотографий санузла, вероятно, не продается.

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