Топ-5 интересных фильмов для просмотра в выходные 1 12.10.2024, 15:56

Все они посвящены мамам.

Следующая неделя начнется с самого теплого праздника октября – Дня матери. Собрали подборку фильмов о том, какими разными могут быть мамы, их жизни и судьбы.

«День матери» (2016)

Драма о любящих женщинах с Кортни Кокс и Шэрон Стоун. Душевный праздник — повод наладить семейные отношения. Фильм рассказывает историю десяти мам и их дочерей накануне Дня матери.

«Мама» (2024)

Mелодрама о материнстве и силе женщин. Памятный кубок и золотая медаль — награды, за которые профессиональная легкоатлетка Наташа так долго и упорно боролась. Кажется, что впереди еще много побед, но непредсказуемая жизнь вносит свои коррективы. Теперь спортивная карьера девушки под вопросом. Две полоски на тесте на беременность ясно дают понять: Наташе предстоит решать, что дороже. Но как выбрать между делом, которое отчаянно любишь, и тем, что способно подарить так много счастливых моментов?

«Моя мама» (2015)

Трогательная драма про маму и взрослую дочь. Маргарита снимает новый фильм, возлагая большие надежды на приглашенного голливудского актера, однако на поверку тот оказывается чудаковатым щеглом, который не может запомнить ни строчки сценария, зато веселит всю съемочную группу. Кажется, все летит в тар-тарары: Маргарита уходит от партнера, с дочерью не ладится, и даже образцово-показательный брак испытывает кризис. В этой суматохе из жизни тихо уходит мама Маргариты, мудрая остроумная преподавательница латыни. С удивлением Маргарита обнаруживает, что жизнь ее мамы была полна вещей, о которых дочь и не подозревала.

«50 весенних дней» (2017)

В одном живописном французском городке живет Аврора, у нее две взрослые дочери и одна верная подруга, и Аврора их очень любит. Чего она не любит, так это перемены: когда Аврора теряет работу и узнает, что скоро станет молодой бабушкой, то воспринимает это как намек – мир захватила юность, и ей тут уже не место. К счастью, у Авроры появляется идеальный повод начать жизнь с чистого листа, и даже убедить всех, что лучшее начинается сейчас.

«Мамы» (2021)

Четырёхсерийный документальный сериал о материнстве. Команда проекта, который полностью снят на iPhone, отвечает на вопрос: что значит быть мамой в современном мире, если консервативный опыт материнства предыдущего поколения устарел и перестал отвечать новым культурным нормам.

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