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Президентская бригада ВСУ нанесла сокрушительный удар по россиянам дроном «Вампир»

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  • 12.10.2024, 16:06
Президентская бригада ВСУ нанесла сокрушительный удар по россиянам дроном «Вампир»

Бойцам удалось разгромить штурмовую группу ВС РФ.

Воины Президентской бригады Вооруженных сил Украины на Покровском направлении разгромили российскую штурмовую бригаду в посадке. Операцию провели с помощью ударного дрона «Вампир».

Эффектные кадры разгрома 11 октября были опубликованы на канале подразделения ВСУ в Telegram.

«Сократили штурмовую группу оккупантов с десятка до одного. Последнего добили утром. That's all, folks!» - написали военные.

Отметим, что украинский беспилотник Vampire - это ударный гексакоптер, разработанный компанией SkyFall. Он был специально создан для боевых задач и широко применяется на фронте. Способен нести до 15 кг боеприпасов, включая термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные заряды. Основное его предназначение - поражение как живой силы, так и техники противника, включая бронетехнику и укрепленные позиции.

Vampire оснащен системой сброса боеприпасов и тепловизором, что делает его особенно эффективным при ночных операциях. Этот беспилотник часто используется для атак на вражеские склады и укрепления. Среди ключевых характеристик: дальность полета до 10 км, высота до 400 м, и скорость до 80 км/ч без нагрузки.

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