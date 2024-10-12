В Грозном прогремел мощный взрыв 12.10.2024, 16:12

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Взорвалась заправка.

Мощный взрыв произошел в столице российской Чечни в субботу, 12 октября. В Грозном взорвалась АЗС, сообщает Astra.

Как пишут в сети, взрыв прогремел на автозаправочной станции возле одного из колледжей в Грозном. Местные паблики отмечают, что взрывы якобы продолжаются.

Причина инцидента - пока не установлена.

Прокремлевские Telegram-каналы сообщают о минимум четырех пострадавших. Среди травмированных - мама с ребенком. На них якобы упал баллон с АЗС, отброшенный ударной волной.

В сети публикуют кадры с места инцидента. На видео зафиксирован мощный взрыв, вызвавший сильный пожар.

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