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В Украине анонсировали серийное производство нового вооружения

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  • 12.10.2024, 18:12
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В Украине анонсировали серийное производство нового вооружения

Речь идет об «охотниках за «Шахедами».

Россияне продолжают активно изготавливать ударные беспилотники. В сентябре этого года враг использовал против Украины рекордные 1300 БпЛА. На фоне растущей угрозы украинская мастерская «Дикие Шершни» объявили о серийном запуске производства новых «охотников за «Шахедами».

Украина ищет новые пути борьбы с ударными БпЛА

«Шершни» в течение последних 3 месяцев изготовили и передали Силам обороны 1000 зенитных дронов, которыми было сбито более 200 вражеских воздушных целей.

- Дальше больше – мы готовимся к серийному производству истребителей «Шахедов»,

– отметили в мастерской, не вдаваясь в подробности по проекту.

Как отмечают в Defense Express, зенитные FPV-дроны действительно могут быть лучше традиционных зенитных ракет. Прежде всего дроны в разы дешевле. Сейчас зенитный FPV-дрон является простым, мобильным, дешевым и эффективным решением против таких целей в воздухе, как БпЛА.

Известно, что в мастерской «Дикие Шершни» в последнее время работали над увеличением скорости своих FPV-дронов. Речь идет как минимум о 325 километров в час.

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