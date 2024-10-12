В Украине анонсировали серийное производство нового вооружения 1 12.10.2024, 18:12

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Речь идет об «охотниках за «Шахедами».

Россияне продолжают активно изготавливать ударные беспилотники. В сентябре этого года враг использовал против Украины рекордные 1300 БпЛА. На фоне растущей угрозы украинская мастерская «Дикие Шершни» объявили о серийном запуске производства новых «охотников за «Шахедами».

Украина ищет новые пути борьбы с ударными БпЛА

«Шершни» в течение последних 3 месяцев изготовили и передали Силам обороны 1000 зенитных дронов, которыми было сбито более 200 вражеских воздушных целей.

- Дальше больше – мы готовимся к серийному производству истребителей «Шахедов»,

– отметили в мастерской, не вдаваясь в подробности по проекту.

Как отмечают в Defense Express, зенитные FPV-дроны действительно могут быть лучше традиционных зенитных ракет. Прежде всего дроны в разы дешевле. Сейчас зенитный FPV-дрон является простым, мобильным, дешевым и эффективным решением против таких целей в воздухе, как БпЛА.

Известно, что в мастерской «Дикие Шершни» в последнее время работали над увеличением скорости своих FPV-дронов. Речь идет как минимум о 325 километров в час.

A thousand anti-aircraft drones, two hundred downed russian wings, and thousands of saved lives ❗️



Over the past three months, the Wild Hornets have produced and delivered one thousand modified anti-aircraft FPV interceptor drones to the frontlines.



According to confirmed… pic.twitter.com/3N7EUjsJj6 — Wild Hornets (@wilendhornets) October 10, 2024

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