Сенсационное признание: взрывоопасные пейджеры для «Хизбаллы» закупили иранцы
- 12.10.2024, 19:24
Раскрыты удивительные детали секретной операции.
Удивительной деталью секретной операции, благодаря которой были ранены тысячи ливанских террористов, поделился Масуд Асодалахи бывший замглавы иранских сил Кудс – частей КСИР, действующих за пределами Ирана, в том числе, и в Ливане. Свое признание он сделал в эфире иранского государственного телевидения. Его интервью перевел оппозиционный режиму телеканал Iran International, отмечают «Детали».
После того, как Израиль отследил и уничтожил нескольких командиров «Хизбаллы»с пoмощью мобильных телефонов, группировка решила перейти на пейджеры. В запасе у нее были тысячи таких устройств, но 3-4 тысяч штук не хватало.
«Они попросили иранскую компанию разместить заказ. В «Хизбалле» сказали, что не могут закупить пейджеры сами, это вызовет подозрения. Компания начала переговоры с тайваньским брендом», — рассказал Масуд Асодалахи.
Имеется в виду компания Gold Apollo, продукцию которой имитировали авторы дерзкой операции. Но иранская компания не обнаружила подвоха и заказала 5 тысяч штук.
- Их передали иранской компании, a та передала «Хизбалле». Они должны были пройти проверку безопасности, но никто не думал, что пейджеры могут стать бомбами. Их послали без проверок, — продолжил Асодалахи.
Результатом стала успешная атака 17 сентября, когда устройства взорвались в руках и на поясах у тысяч террористов. На следующий день то же самое произошло и с рациями. Кто закупал их для «Хизбаллы», Асодалахи не сказал.