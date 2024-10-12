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В Украине разработали новый боеприпас Stick M12

  • 12.10.2024, 20:12
  • 2,618
В Украине разработали новый боеприпас Stick M12

На что он способен?

Украинская оборонная компания разработала барражирующий боеприпас, который назвали Stick M12. Отмечается, что этот дрон способен преодолевать расстояние в 70 километров.

Как сообщили в United Military Solutions, их новый беспилотник может находиться в воздухе более часа. Он предназначен для поражения стационарных целей, бронированной техники и мест дислокации личного состава врага.

Stick M12 – это ударный дрон, который оснащен одним электрическим двигателем в задней части. В передней части расположена боевая часть.

Известно, что в июне 10 таких дронов барражирующих боеприпасов получила 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск. Каждый такой Stick M12 стоит примерно 100 тысяч гривен. Для защитников их приобрели благотворители.

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