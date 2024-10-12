Желтый сигнал светофора: что нужно помнить белорусским водителям, чтобы «не попасть» на $60 12.10.2024, 20:51

Автомобилистам на заметку.

Какой штраф можно получить за проезд на мигающий жёлтый и как его избежать, руководствуясь ПДД? Об этом напомнила белорусская Госавтоинспекция.

В соответствии с Правилами, жёлтый сигнал транспортного светофора информирует о предстоящей смене сигналов и запрещает движение.

Продолжать двигаться через перекрёсток после включения жёлтого сигнала светофора разрешается водителям, которые не смогут остановиться в установленных ПДД местах, не прибегая к экстренному торможению, а также водителям, не успевшим выехать с перекрёстка в намеченном направлении после включения запрещающего сигнала светофора.

Проезд на запрещающий сигнал светофора создаёт большую опасность для движения, поскольку жёлтый сигнал включается одновременно для всех направлений. Одно направление он предупреждает о скором включении красного, а другое — о включении зелёного, пояснили в ГАИ.

За нарушение требований сигналов светофора водитель может быть привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин (40—200 BYN).

В случае повторного нарушения указанного требования в течение года после наложения административного взыскания грозит штраф от 3 до 10 БВ (120—400 рублей).

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