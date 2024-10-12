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ВСУ держат рубежи: Зеленский заявил о попытках РФ отбить Курскую область

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  • 12.10.2024, 21:23
  • 1,694
ВСУ держат рубежи: Зеленский заявил о попытках РФ отбить Курскую область
Владимир Зеленский

Глава Украины заслушал доклад главнокомандующего Сырского о ситуации на всех направлениях фронта.

Российская армия пыталась отбить позиции ВСУ в Курской области. Украинские военные продолжают удерживать рубежи.

Как президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, сегодня он разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Главком доложил по всем направлениям фронта и Курской операции.

- О Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи, - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства похвалил военных, держащих оборону на Покровском направлении.

- В целом, Донецкая область и Запорожское направление - это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей устойчивости все зависит, - добавил он.

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