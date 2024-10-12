Эффективно сбивают вертолеты и не только: три интересных ПЗРК Украины 12.10.2024, 21:52

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В ВСУ применяются по меньшей мере два из пяти лучших ПЗРК мира.

Для того чтобы эффективно защищаться от врага, Украине нужны не только средства ПВО для прикрытия городов, но и более портативные модели. Украина использует несколько переносных зенитно-ракетных комплексов, среди них можно выделить три: советский ПЗРК «Игла» и два иностранных, пишет telegraf.com.ua.

ПЗРК FIM-92 Stinger и ПЗРК Mistral называют в пятерке лучших переносных зенитно-ракетных комплексов в мире. Они оба передавались Украине союзниками.

ПЗРК FIM-92 Stinger

ПЗРК FIM-92 Stinger – это ракета типа «выстрелил и забыл» производства компании Raytheon Missile Systems. Ракета движется со скоростью 750 м/с и может поражать цели на высоте до 3500 м и в радиусе 8000 м/с. ПЗРК эффективен против низколетающих самолетов, вертолетов и даже крылатых ракет.

ПЗРК Mistral

ПЗРК Mistral – система вооружения производства MBDA Missile Systems. Эта ракетная система имеет 97% подтвержденного коэффициента попадания и аналогичный принцип действия «выстрелил и забыл», который обеспечивается головкой самонаведения. У ПЗРК имеется тепловизионный прицел, он может подключаться к системе управления огнем и координации. Ракета движется со скоростью 930 м/с. Зона поражения до 6000 м на высоте до 3000 м. В новейшей модели дальность увеличена до 8 км.

ПЗРК «Игла»

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» остался ВСУ еще с советских времен. Этот ПЗРК эффективен против самолетов и вертолетов и неоднократно доказывал это. Также украинские военные смогли сбить с него несколько вражеских ракет в небе. Дальность поражения целей – до 5200 м. Высота цели – до 2500 м. Ракета летит со скоростью 600 м/с.

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