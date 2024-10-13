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«Специальная алкогольная операция»

  • 13.10.2024, 6:00
«Специальная алкогольная операция»

В России «правящий класс» пишет доносы на себя.

Иногда бравые представители «правящего класса» в России буквально пишут доносы на себя, предлагая публике смешные афоризмы на тему о том, кто они есть, пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».

Недавно припечатали Медведева. И сделал это депутат Милонов (давненько его не было слышно). Он накатал донос на какой-то ночной клуб, в котором со сцены потешали публику фразой: «Не алкоголизм, а специальная алкогольная операция».

Отлично сказано. Очень точно. Попал в десятку. Поздравляем Медведева с точно поставленным диагнозом. Вот что у вас есть, согласно распространённому в обществе мнению.

И Милонов молодец. Вынести ему на подносе стопку водки и купюру в сто рублей из ночного клуба.

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