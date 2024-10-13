«Специальная алкогольная операция»
- 13.10.2024, 6:00
В России «правящий класс» пишет доносы на себя.
Иногда бравые представители «правящего класса» в России буквально пишут доносы на себя, предлагая публике смешные афоризмы на тему о том, кто они есть, пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».
Недавно припечатали Медведева. И сделал это депутат Милонов (давненько его не было слышно). Он накатал донос на какой-то ночной клуб, в котором со сцены потешали публику фразой: «Не алкоголизм, а специальная алкогольная операция».
Отлично сказано. Очень точно. Попал в десятку. Поздравляем Медведева с точно поставленным диагнозом. Вот что у вас есть, согласно распространённому в обществе мнению.
И Милонов молодец. Вынести ему на подносе стопку водки и купюру в сто рублей из ночного клуба.