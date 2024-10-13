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«Хезболла» выпустила по Израилю загадочную воздушную цель

  • 13.10.2024, 8:04
  • 4,022
«Хезболла» выпустила по Израилю загадочную воздушную цель

Ее перехватили.

Боевики группировки «Хезболла» обстреляли территорию Израиля десятками снарядов. Часть целей была перехвачена ПВО, остальные упали на открытой местности.

Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что вечером в субботу в районе Верхней Галилеи во время сирен тревоги в 23:22, было обнаружено примерно 25 снарядов, которые летели из Ливана на израильскую территорию. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.

Кроме того, после сирен, прозвучавших между 23:27 и 23:28 в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 15 снарядов, которые пролетели из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.

Также ЦАХАЛ перехватила подозрительную воздушную цель, пересекшую границу Ливана и Израиля в прибрежном районе города Нахария.

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