«Хезболла» выпустила по Израилю загадочную воздушную цель 13.10.2024, 8:04

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Ее перехватили.

Боевики группировки «Хезболла» обстреляли территорию Израиля десятками снарядов. Часть целей была перехвачена ПВО, остальные упали на открытой местности.

Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что вечером в субботу в районе Верхней Галилеи во время сирен тревоги в 23:22, было обнаружено примерно 25 снарядов, которые летели из Ливана на израильскую территорию. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.

Кроме того, после сирен, прозвучавших между 23:27 и 23:28 в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 15 снарядов, которые пролетели из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.

Также ЦАХАЛ перехватила подозрительную воздушную цель, пересекшую границу Ливана и Израиля в прибрежном районе города Нахария.

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