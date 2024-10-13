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The Telegraph: На Украину тайно работают сотни солдат РФ

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  • 13.10.2024, 8:16
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The Telegraph: На Украину тайно работают сотни солдат РФ

Результаты превзошли ожидания.

Украинские спецслужбы имеют большую сеть агентов в российской армии, которые выполняют шпионские и диверсионные миссии. В составе партизанского движения «Атеш» насчитывается более 2000 подпольщиков, которые действуют на оккупированных территориях и в самой России, проникая глубоко в структуру российских вооруженных сил РФ. Об этом пишет пишет пишет The Telegraph.

Журналисты пообщались с представителями партизанского движения «Атеш», основанного в Крыму летом 2022 года, которое уже значительно расширило свою деятельность. Движение тесно сотрудничает с украинской разведкой и другими движениями сопротивления, полагаясь на знания местных жителей и российских солдат.

«Мы постоянно растем. Почти с самого начала к нам присоединяются российские солдаты, которые помогают получать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и России. Но сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества российских военных, которые пополняют наши ряды. Они являются основным инструментом поддержки нашей борьбы, выполнения важных диверсионных и разведывательных задач», - рассказал представитель движения.

По словам представителя «Атеша», многие из россиян, втянутые в войну против собственной воли. Они стали ценными агентами, поскольку предоставляют информацию о перемещении войск, поставки оружия, перемещения командиров и местонахождение командных пунктов.

На российских аэродромах украинские агенты докладывают о типах, количестве и состоянии самолетов, системах противовоздушной обороны, расписании полетов, а также о запасах горючего и боеприпасов. Некоторые из них участвуют в рискованных операциях и повреждают технику и устраивают поджоги, чтобы уничтожить запасы врага и разоблачить свои позиции.

Как отмечает The Telegraph, многие российские солдаты стали участниками подпольной борьбы против путинского режима. Один из них рассказал о поджоге блиндажа своего подразделения на Левобережье Днепра.

«Была паника, густой дым от огня и обстрелы с украинской стороны. Пока они пытались потушить пожар и сохранить запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую площадь. Многие солдаты получили ожоги. Я хорошо знал эту территорию, поскольку я был там в течение длительного времени. Я считаю, что выполнил свою работу хорошо, возможно даже больше. Результаты превзошли наши ожидания», - отметил он.

Другой российский солдат, завербованный «Атешем», следит за перемещением самолетов на «одном из самых боеспособных в России» аэродромов и отслеживает поставки вооружения. Он осознает риски, связанные с его работой, в том числе и возможность обвинения в государственной измене, но убежден, что выступает на стороне добра.

«Здесь я выступаю глазами и ушами Атеша... Но я понимаю, что такое зло, а что добро. К сожалению, моя страна выбрала путь зла», - сказал агент движения «Атеш».

В прошлом месяце он сообщил о перемещении истребителей-бомбардировщиков Су-34 на новые аэродромы вглубь России, которые позже стали целями для Украины.

Пресс-секретарь «Атеша» отметил, что самым большим достижением их движения стало уничтожение штаба Черноморского флота в Севастополе. В этом случае помог российский солдат, который поделился информацией о запланированной встрече командования флота. Эти данные позволили Украине точно определить время для своего удара.

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