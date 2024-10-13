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Путина использовали как марионетку

  • 13.10.2024, 8:26
  • 5,658
Путина использовали как марионетку
Виталий Портников

Замечен любопытный факт.

Неформальный Саммит Организации тюркских народов продет без участия президента Турции Эрдогана, но при этом его посетят те, кто не имеют к нему отношения, например, Путин и Пезешкиан, заявил Виталий Портников.

Публицист подчеркнул, что присутствие главы Кремля на подобного рода событии — не его инициатива, а Си Цзиньпина, который использует российского диктатора в своих целях.

Публицист подметил любопытный факт: «Разумеется, не стоит напоминать, что Пакистан также не тюркское государство. Возникает такой хороший вопрос, а чья же тень за этим международным форумом? Кому удалось так блистательно обыграть Эрдогана на международной арене, что турецкому президенту пришлось даже отменять свой запланированный визит в Туркменскую столицу и отказываться от проведения неформального саммита организаций тюркских государств?».

Затем Портников поделился своими размышлениями на эту тему: «Если мы «сложим 2+2» и увидим на этом саммите президента России, президента Ирана, президента Пакистана, глав центральноазиатских государств, то несложно понять, чьими реально союзниками все они являются. За саммитом в столице Ашхабада маячит тень человека, который на нем не присутствует, председателя Китайской Народной Республики и Генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, а Путин выглядит скорее человеком, который содействует упрочению китайских интересов и китайских возможностей в регионе путем вытеснения из этого региона Турецкой Республики».

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