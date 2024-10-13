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Хозяева облицевали дом 120 тысячами крышек от бутылок

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  • 13.10.2024, 9:33
  • 4,468
Хозяева облицевали дом 120 тысячами крышек от бутылок

Вот как он выглядит.

Необычный дом находится в деревне Брильки Воложинского района (Минская область).

Хозяйка рассказала obzoor.by, что дом украшал ее муж, которого не стало три года назад, помогали также дети и внуки. Две пенсии мужчина отдал только на гвозди: их понадобилось 120 тысяч — столько же, сколько крышек.

Крышки семья собирала два года. Что-то выбирали на свалках, что-то им приносили люди. После того как дом облицевали, даже осталось — в гараже стоят три мешка крышек.

Сюжеты на доме сделали разные — и герои мультфильмов («Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон» и другие), и Олимпиада.

Сама хозяйка дома вот-вот отметит 70-летие. 20 лет она проработала почтальоном.

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