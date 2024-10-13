Хозяева облицевали дом 120 тысячами крышек от бутылок

Хозяева облицевали дом 120 тысячами крышек от бутылок1
- 13.10.2024, 9:33
- 4,468
Вот как он выглядит.
Необычный дом находится в деревне Брильки Воложинского района (Минская область).
Хозяйка рассказала obzoor.by, что дом украшал ее муж, которого не стало три года назад, помогали также дети и внуки. Две пенсии мужчина отдал только на гвозди: их понадобилось 120 тысяч — столько же, сколько крышек.
Крышки семья собирала два года. Что-то выбирали на свалках, что-то им приносили люди. После того как дом облицевали, даже осталось — в гараже стоят три мешка крышек.
Сюжеты на доме сделали разные — и герои мультфильмов («Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон» и другие), и Олимпиада.
Сама хозяйка дома вот-вот отметит 70-летие. 20 лет она проработала почтальоном.