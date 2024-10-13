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Россиянин устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику оккупантов

  • 13.10.2024, 9:55
  • 1,670
Россиянин устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику оккупантов

Стали известны детали.

Россиянин устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику оккупантов. Он дотла сжег российскую БРДМ на Донецком направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент движения «АТЕШ» из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) ВС РФ на Донецком направлении», - говорится в сообщении.

По информации партизан, вблизи села Новокатериновка агенту удалось поджечь технику, которая выполняла разведывательные и патрульные задачи.

«В результате БРДМ, играющая ключевую роль в мобильности и защите разведывательных подразделений оккупантов, была полностью уничтожена. Подобные акции становятся все более частыми в рядах российской армии», - отмечают в «АТЕШ».

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