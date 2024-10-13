Россиянин устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику оккупантов
- 13.10.2024, 9:55
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Стали известны детали.
Россиянин устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику оккупантов. Он дотла сжег российскую БРДМ на Донецком направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агент движения «АТЕШ» из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) ВС РФ на Донецком направлении», - говорится в сообщении.
По информации партизан, вблизи села Новокатериновка агенту удалось поджечь технику, которая выполняла разведывательные и патрульные задачи.
«В результате БРДМ, играющая ключевую роль в мобильности и защите разведывательных подразделений оккупантов, была полностью уничтожена. Подобные акции становятся все более частыми в рядах российской армии», - отмечают в «АТЕШ».